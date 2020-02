Modificación tarifaria en Pilar: En busca de un esquema impositivo solidario

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (5-2-20) www.manuelalberti.com.ar – En la mañana de hoy el Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un proyecto para modificar algunos puntos urgentes sobre la tarifaria vigente.

En primer lugar, el proyecto plantea la necesidad de ayudar a quienes peor la están pasando, pidiéndole para eso un mayor esfuerzo contributivo a las grandes corporaciones.

Por otro lado, avanza sobre la corrección de errores técnicos que se registraron en la fórmula de cálculo de la Tasa de Servicios Generales, establecida por la administración anterior, que provocaron aumentos en las últimas boletas que en la mayoría de los casos estuvieron muy por encima del 50% que se había definido como tope.

En tercer lugar, la ordenanza propone eximir del pago de la Tasa por Servicios Generales a todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y/o beneficiarios de la tarjeta Alimentaria, entendiendo la situación de marginalidad e incapacidad de pago en la que se encuentran.

Al respecto, el Intendente Federico Achával expresó que “Estamos atendiendo lo urgente, planteando cambios que no pueden esperar a la nueva tarifaria del 2020. Necesitamos avanzar cuanto antes en modificaciones que nos permitan ayudar a salir del pozo a miles de personas que en los últimos años fueron excluidas”.

“En medio de un contexto social y económico como el que viven nuestro país y nuestra provincia, y que a nivel local hizo que miles de pilarenses perdieran su trabajo, que las familias vivan la dolorosa angustia de no poder acceder a un plato de comida, que llevó a los vecinos a no llegar a fin de mes y al cierre de cantidad de comercios y Pymes; no podemos seguir pidiéndole a los que más sufrieron que paguen lo que nos pueden”, planteó. Y agregó: “Como dice Alberto, necesitamos un pacto federal y solidario en el que quienes tienen la posibilidad hagan un esfuerzo mayor para terminar con la crisis que se vive”.

Sobre la corrección en la fórmula de la Tasa de Servicios Generales, dijo que “No podemos seguir pidiéndole a la gente que lleva 4 años sufriendo las políticas de ahogo de Cambiemos, que sigan pagando aumentos que son injustos”. Y por eso explicó que “Estamos avanzando en la modificación de una fórmula que se planteó con errores y gracias a eso el 80% de los contribuyentes recibirá su próxima boleta con los montos corregidos o disminuidos”.

“Asumimos el compromiso de cambiar las prioridad, y hoy la prioridad es tenderle la mano a toda esa gente a la que el gobierno anterior le dio la espalda”, cerró.

Tras la presentación del proyecto, y en miras a la necesidad inmediata de tratar el tema, desde el Frente de Todos se pidió una sesión extraordinaria para que tenga lugar el debate el día de mañana. La concejal y jefa del bloque del Frente de Todos, Lourdes Filgueira expresó que “Es responsabilidad de todos devolverle al sistema impositivo un esquema de equidad y de justicia, pero ante todo de solidaridad”.

En ese sentido, se refirió a uno de los principales puntos que trata el proyecto, que plantea una modificación sobre la Tasa de Seguridad e Higiene, orientada a las grandes corporaciones. “Estamos pidiéndole a los sectores que conservan un mayor poder contributivo, como las multinacionales, bancos, hipermercados y grandes superficies comerciales como shoppings; que realicen un esfuerzo más para ayudar a los sectores más vulnerables”. Y agregó: “Necesitamos sacar de la marginación y de la pobreza a miles de familias pilarenses que hoy están sufriendo”.

“Es responsabilidad de todos atender esta urgencia y comenzar a tratar las heridas que las políticas de Cambiemos generaron. No podemos aplicar medidas sociales a medias y beneficiar a una familia con una tarjeta Alimentar para garantizar el acceso a los alimentos y al mismo tiempo aumentarle los impuestos. Tenemos que tener una mirada integral y eso es lo que estamos haciendo junto a la Provincia y a la Nación”, planteó en relación a la eximición que se hará sobre este segmento de la sociedad.

Quien también se refirió a la ordenanza fue el Secretario de Gobierno, Santiago Laurent: “El intendente envió al Concejo una modificación urgente al sistema tarifario del Municipio. Como Estado tenemos el deber de poner en funcionamiento todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para revertir esta situación. Y tal como dijimos vamos a tomar las decisiones que sean necesarias para lograrlo”.

“En la emergencia tenemos el deber de atender las necesidades de los más vulnerados por la situación de pobreza y desempleo. Para eso les estamos pidiendo un esfuerzo a quienes realmente tienen la capacidad de hacerlo y tratamos de dar un margen de estabilidad a quienes fueron más perjudicados, a las Pymes y a los pequeños comercios”, explicó.

Además dijo que “No podemos permitirnos avanzar en nuestra gestión con estos esquemas impositivos que le quitan recursos a quienes menos tienen y que esconden fórmulas engañosas en las tasas. Por eso no vamos a esperar al tratamiento de la Ordenanza Tarifaria 2020. El proyecto que el Intendente envió al Concejo es de carácter urgente”.