José C. Paz: Egresaron 302 jóvenes capacitados en el Programa Municipal

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (18-12-19) www.manuelalberti.com.ar – El Intendente Mario Ishii participó del acto de colación de la Primera Promoción del “Programa Municipal de Capacitación para Jóvenes (PMCJ)” de José C. Paz, que se se realizó en el hall central del Centro Municipal de Estudios de Leandro N. Alem 4593.

El PMCJ fue creado en marzo de este año por el jefe comunal Ishii, es único en su tipología como generador de empleo desde una enseñanza comunal, destinado a jóvenes paceños de 18 a 24 años de edad, con estudio secundario completo y residencia mínima de 2 años en el distrito. El Programa de Capacitación es una herramienta importante que el municipio de José C. Paz da para ingresar al mundo laboral, a través del conocimiento y la práctica.

Tras 9 meses de clases teóricas y prácticas intensivas, y ya finalizada la capacitación, hoy se entregaron diplomas a los 302 jóvenes por haber concluido la Diplomatura en Gestión Municipal, y tal como fue anunciado por el Intendente, comenzarán en Enero a trabajar en la Municipalidad.

“…A partir del mes próximo ya van a poder estar trabajando. Agradezco el haber aportado para este curso de administración pública, el cómo debemos tratar a nuestros hermanos, a nuestros ciudadanos a los cuales nos debemos. Yo veía que en todos los municipios ingresaba gente y no estaba capacitada o tardaban en capacitarse. A partir de Enero 2020 ustedes van a ser compañeros míos de trabajo. Cuando llegaron se les hizo un test sobre donde querían ingresar o donde se sentirán cómodos para trabajar. Lo importante es que 70 de esos alumnos ya van a empezar a trabajar en la parte administrativa de los Hospitales”.

El intendente Ishii también anunció que “esperamos el próximo año hacer otra capacitación”, dado que “todo esto se inició porque los jóvenes están sin trabajo y necesitan capacitarse”. Y con agrado confirmó que “desde la UNPAZ me han pedido de agregar como una materia académica este programa, porque no existe esto en el país, de que se preparen los alumnos o empleados municipales en este caso, fíjense qué importante lo que hemos hecho de querer promocionar a los jóvenes para empezar a trabajar o que tengan su primer empleo, que la Universidad querría armar una carrera para capacitar a más pibes”.

También el Intendente afirmó que “Estos últimos años se viene desbordando la capacidad de la UNPAZ, como es gratuita y hemos tenido hijos de trabajadores municipales que se han recibido, decirles que en marzo empezará la carrera de la Facultad de Medicina. Para Marzo se podrán anotar para que puedan empezar a estudiar”.

Y destacó: “Me gustaría que todos ustedes puedan tener un terciario o carrera de grado. No quiero más jóvenes en la calle, tomando alcohol o sustancias. Vamos a salvar a la población de José C. Paz y ustedes me van ayudar a hacerlo”. Por eso deseo “agradecer a todos los que hicieron posible que los chicos se capacitaran, a los docentes, dirigentes”. Cientos de jóvenes tendrán su primer trabajo en el área gubernamental.

El Intendente, entregó a los estudiantes que se recibieron una distinción especial por el compromiso, desempeño y compañerismo en sus tareas, les otorgó los diplomas y brújulas alusivas al tiempo y para no perder el horizonte; ellos también fueron abanderados: Andrés Ortíz, Julián Almirón, Tamara Maciel, Camila Marín, Sofía Szysz y Belén Abdalá. Los cantantes Fernanda Laghi y Juan Arguello (voces) con Néstor Arriola (guitarra) interpretaron el tema Brindis de Soledad Pastorutti, con el acompañamiento en Lenguaje de Señas por la alumna Joana Samek.

El gran trabajo fue encabezado por el equipo técnico y profesional integrado por el Director del área Prof. Guillermo Mirada, Cecilia Altamirano, Lic. Ximena Angelillo, Prof. Gerardo Torres, Verónica Alfonzo, el cuerpo docente y con el aporte del trabajo mancomunado de las áreas municipales durante todos estos meses.