Malvinas Argentinas: Leo Nardini asumió como intendente reelecto

Malvinas Argentinas: El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, prestó juramento para asumir como intendente reelecto del distrito en el Honorable Concejo Deliberante, con el compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la comuna. El recinto estuvo colmado de familias tanto dentro como fuera del edificio.

Nardini dirigió su mensaje ante el público presente en el HCD, minutos después de realizar el juramento, y dijo: “Esto es parte de lo que soñamos, es parte de comprender que la política es una herramienta de transformación para mejorar la calidad de vida de la gente”. Haciendo un repaso de su gestión, agregó: “Hemos avanzado en políticas descentralizadas para que la gente se sienta parte de Malvinas Argentinas. Hicimos el porcentual más alto del Conurbano bonaerense, y no hay nada más lindo que poder escuchar a los vecinos, que son los que nos van marcando ese rumbo, que tenemos que seguir para poder mejorar”.

Otros puntos que enfatizó el intendente de Malvinas en su discurso fueron la salud pública y el esfuerzo de los malvinenses, que son solidarios con vecinos de otros municipios, al aceptar que se les brinde atención en los hospitales públicos del Municipio; la recuperación de los espacios públicos que generan plusvalía, y que ya son más de 30 los recuperados por la actual gestión; y las obras públicas que generan nuevos accesos para los malvinenses. Además, reasumió nuevamente el compromiso con los Veteranos de Guerra de Malvinas, con el propósito de seguir manteniendo viva la historia, antes con los monumentos que se han levantado durante su primer mandato y ahora con el Museo que está pronto a inaugurarse en la localidad de Los Polvorines.

Al salir a saludar a la militancia que se encontraba fuera del HCD, Leo Nardini expresó: “Están todos los compañeros y las compañeras acá, mis afectos. Estos cuatro años se me pasaron muy rápido, es la dinámica de la vida misma, es lo que elegimos hacer, es lo que yo aprendí a amar con el tiempo y lo hago con pasión y sin especular nada, como lo hacemos con cada obra pública. Es parte de vivir, no es que lo tomo como un trabajo, yo creo en la política como herramienta de transformación social, y hay que recuperar ese valor simbólico en la sociedad”, y concluyó: “Voy a romperme el alma para que cada vecino se sienta orgulloso de vivir en donde vive, para tratar de que Malvinas sea el lugar de la familia”.

Estuvieron presentes en el acto de asunción: el senador provincial Luis Vivona; el intendente de Merlo Gustavo Menéndez; el intendente de José C. Paz Mario Ishi; el intendente de Pilar Federico Achaval; el intendente de La Matanza Fernando Espinoza; Franco La Porta; Federico Gelay; Lorenzo Beccaria; el diputado nacional de Tres de Febrero Juan Miguel Gómez Parodi; el diputado provincial de José C. Paz, José Pérez; nuevos concejales y concejales del mandato cumplido; consejeros escolares; secretarios; subsecretarios; directores generales; directores; contadora municipal y demás autoridades del departamento ejecutivo del Municipio de Malvinas Argentinas; autoridades judiciales; autoridades del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Malvinas Argentinas y de Tortuguitas; autoridades policiales; autoridades religiosas; Asociación Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas; empresarios de la Cámara de Comercio, representantes de sindicatos; representantes de entidades intermedias y familias de Malvinas Argentinas.