José C. Paz: La UnPAZ celebró los 70 años de la gratuidad universitaria

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (28-11-19) www.manuelalberti.com.ar – Con la presencia del gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente Mario A. Ishii, se realizó en la UNPAZ una jornada conmemorativa por los 70 años de la gratuidad universitaria. El evento, encabezado por el rector, Federico G. Thea y la secretaria de Ciencia y Tecnología, Alejandra Roca, contó con la participación del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Jaime Perczyk, rectores y autoridades de 18 universidades nacionales y provinciales y personalidades políticas de la región.

En la apertura del evento, organizado en el marco del Colaboratorio Universitario de Ciencias, Artes, Tecnología, Innovación y Saberes del Sur (CONUSUR), el rector Thea afirmó que “tenemos que recordar permanentemente cuando estamos estudiando, dando clases, investigando que detrás de todo esto hubo una construcción colectiva, que fueron políticas de Estado que no fueron aisladas, que hay una historia, que hay nombres y apellidos concretos. El 22 de noviembre de 1949 tiene un nombre y un apellido que es Juan Domingo Perón y lo tenemos que recordar. En diciembre esta Universidad va a cumplir 10 años y también tiene nombre y apellido que son Mario Ishii, Néstor y Cristina Kirchner”.

En relación con el impacto democratizador que tuvo la eliminación de los aranceles universitarios, destacó que “las nuevas Universidades del Bicentenario ponemos como uno de los principales datos a destacar que la razón de nuestra existencia es que alrededor del 90 por ciento de nuestros estudiantes son primera generación de universitarios en su familia. Pero también nos destacamos por todo lo que investigamos. El conocimiento que generamos tenemos que visibilizarlo más, articular más entre todas las universidades y estar verdaderamente al servicio del desarrollo nacional y el progreso de nuestro pueblo. Esta muestra de la Revista Mundo Atómico, que organizamos las universidades de CONUSUR son una muestra de esa potencia”.

Luego de estas palabras, la secretaria de Ciencia y tecnología de la UNPAZ, Alejandra Roca, explicó en qué consiste la muestra sobre la Revista Mundo Atómico que durante unos días estará emplazada en el salón auditorio de la UNPAZ. En relación con esta exhibición, Roca detalló que se trata de una iniciativa llevada adelante en el marco del CONUSUR, un colaboratorio universitario integrado por las universidades nacionales de José C. Paz, Hurlingham, Avellaneda, Moreno, Quilmes y Arturo Jauretche, con el objetivo no solo de dar a conocer esta pieza de divulgación científica y rescatar su enorme valor como pieza artística sino como “testimonio de la política científica durante el peronismo, de las estrategias de políticas públicas en materia de producción y desarrollo científico-tecnológico que ponían a la ciencia -tal como lo dice la revista- al servicio del pueblo y la grandeza de la Nación”.

Por su parte, Perczyk destacó los grandes hitos de la política universitaria durante el peronismo con el decreto de desarancelamiento y la creación de la Universidad Obrera, entre otras, y se refirió a la política de expansión del sistema universitario entre los años 2003-2015. Asimismo, destacó que “conmemoramos este día, hacemos memoria junto a todos ustedes pero fundamentalmente ponemos las universidades a disposición. A la Argentina le faltan universidades, le falta financiar a las universidades y le falta que las universidades se metan a participar de un proyecto de desarrollo nacional que nos parece que es lo que se viene”.

El intendente Mario Ishii repasó la historia de creación de la UNPAZ, el trabajo de quienes formaron parte del proyecto y el impacto inclusivo tras su creación. “Créanme lo que les digo, la inclusión pasa por la educación. La educación es un acto de rebeldía de los pobres, con la educación vamos a tener más salud, más seguridad, más trabajo, más oferta laboral”, señaló el mandatario municipal.

Al cierre del acto, Axel Kicillof señaló que “no hay Universidad democrática, no hay Universidad transformadora, no hay Universidad integrada con la sociedad, si los únicos que pueden acceder son aquellos que gozan de determinados privilegios. No es cierto que los hijos de los trabajadores no vayan a la Universidad, sino que muchísimos más hijos de sectores populares, que antes no tenían acceso, lo han logrado porque hubo un Estado y una política pública de un Gobierno que abrió 19 Universidades”.

“Venimos de una época donde se hablaba de meritocracia, del ‘sálvese quien pueda’ y del ‘llegar a toda costa’” pero hoy, “se está inaugurando una época distinta, llena de necesidades, obligaciones y desafíos. A los que nos toca asumir roles centrales sabemos que no vamos a poder hacer nada solos, necesitamos hacerlo entre todos, colectivamente, sumando a todos los sectores”, puntualizó el recientemente electo gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Como parte del evento, se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa en la sede Pueyrredón de la UNPAZ en la que puede leerse la siguiente frase del Pte. Juan Domingo Perón: “La conquista más grande fue que la Universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes solamente estaba admitido el oligarca”.

Más tarde, se inauguró oficialmente la muestra sobre la revista Mundo Atómico titulada “Ciencia del Pueblo”, en la que se pueden ver los 23 números publicados entre los años 1950 y 1955, los contenidos e informaciones difundidas en aquella época así como el arte gráfico y las diversas líneas estratégicas que dan cuenta de la política de ciencia, tecnología y desarrollo productivo, desarrollada por el gobierno peronista entre los años 1949-1955.

Para el cierre de la jornada, se realizó un conversatorio denominado “A 70 años del desarancelamiento de la Educación Superior: corolarios del decreto 29.337/49 en las Universidades argentinas” que tuvo como expositores a docentes investigadores participantes de la primera convocatoria a proyectos de investigación del CONUSUR.

Acompañaron la actividad, el rector electo de la UNPAZ, Darío Kusinsky, y la vicerrectora electa, Silvia Storino; la rectora de la UNGS, Gabriela Diker; el rector de la UNM, Hugo Andrade; el rector de la UNQ, Alejandro Villar, y el vicerrector, Alfredo Alfonzo; el vicerrector de la UNSO, Oscar Jiménez Peña; el rector de la UNSADA, Jerónimo Ainchil; el rector de la UPE, Daniel Galli; el rector de la UNSAM, Carlos Greco; el rector de la UNDAV, Jorge Calzoni; el vicerrector de la UNAJ, Arnaldo Medina; el rector de la UNLU, Antonio Lapolla; el vicerrector de la UNAB, Facundo Nejamkis; el rector de la UNLZ, Diego Molea; la rectora de la UNLA, Ana Jaramillo; el rector de la UNIPE, Adrián Cannellotto; el rector de la UNO, Roberto Gallo; el rector de la UPSO, Hernán Vigier; el decano de Ciencias Económicas de la UNLAM, Alejandro Martínez; el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rappallini; el secretario General de CONADU, Carlos De Feo; representantes de los sindicatos FEDUN y FATUN. Por la Municipalidad de José C. Paz, estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Roque Caggiano; el jefe de Gabinete, Gastón Yáñez; el secretario de Acción Directa, Pablo Mansilla; el secretario de Gobierno, José Pérez; el secretario de Economía y Hacienda, Humberto Fernández; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Roberto Caggiano; el secretariado de Salud integrado por José Veglienzone, Ricardo Denuchi y Marité Zamora; el secretario de Industria, Producción y Empleo, Rodolfo Pino; el secretario de Seguridad, Oscar Cadel; la secretaria de Desarrollo Social, Yolanda Barboza; el secretario de Planificación Comunitaria, Ciencia y Tecnología, Claudio Dubowec; concejales y otras autoridades.